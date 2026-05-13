Jedna osoba stradala u požaru kod Srebrenika

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je danas izbio na stambenom objektu u mjestu Babunovići kod Srebrenika.

Policijskoj upravi Srebrenik požar je prijavljen u 12:46 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijska patrola, Profesionalna vatrogasna jedinica i Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, potvrđeno je za Radio Srebrenik.

“Dana, 13.5.2026. godine oko 12.45 sati PS Srebrenik je zaprimila prija vu da je došlo do izbijanja požara na stambenom objektu na području grada Srebrenik. Na mjesto događaja su izašli policijski službenici PS Srebrenik, pripadnici SHMP Doma zdravlja Srebrenik i Vatrogasne jedinice Srebrenik. Prilikom gašenja požara zatečeno je beživotno tijelo muškarca čiju smrt je konstatovao ljekar DZ Srebrenik. Uviđaj će biti izvršen kada budu ispunjeni uslovi na mjestu događaja, s ciljem utvrđivanja uzroka požara” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Požar je ugašen, a na mjestu događaja nalaze se istražitelji OKP PU Srebrenik. Uviđaj će biti obavljen kada se za to steknu uslovi.