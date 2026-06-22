Odlična turistička priča: “Romantična noć u Gornjem Srebreniku”

U nestvarnom ambijentu nadomak Starog grada Srebrenika, pred zidinama koje stoljećima svjedoče bogatoj historiji i identitetu ovog kraja, održano je prvo izdanje manifestacije “Romantična noć u Gornjem Srebreniku”, događaja koji je na poseban način spojio ljubav, tradiciju, umjetnost i kulturno-historijsko naslijeđe u jednu jedinstvenu i nezaboravnu večer.

Ovu posebnu manifestaciju po prvi put organizovala je Turistička zajednica Grada Srebrenika, uz podršku Grada Srebrenika, te partnera iz međunarodne mreže Najljepša sela Bosne i Hercegovine, kao i organizacija ALDA, Agence Française de Développement (AFD) i ALTERURAL.

U vrhunskom ambijentu Gornjeg Srebrenika, ispunjenom svjetlošću svijeća, posebnom scenografijom i nestvarnom atmosferom, posjetioci su uživali u bogatom i pažljivo osmišljenom programu. Večer je upotpunila muzika uživo, interpretacija poezije koja je dodatno naglasila duh romantike, simbolično puštanje lampiona, kao i izložba umjetničkih slika koja je prostoru dala dodatnu umjetničku dimenziju.

Poseban pečat manifestaciji dali su i članovi udruženja žena iz Gornjeg Srebrenika, koji su pripremili vrhunski ketering sa tradicionalnom hranom, domaćim specijalitetima i autentičnim proizvodima ovoga kraja, pokazujući bogatstvo lokalne gastronomije i vrijednost domaće proizvodnje. Sve je bilo organizovano na izuzetno visokom nivou, što su potvrdili i brojni gosti i posjetioci.

Posebnu težinu događaju dalo je prisustvo, brojnih privrednika, predstavnika institucija, organizacija i prijatelja grada, koji su svojim dolaskom podržali razvoj jedne nove tradicije i turističke priče u Srebreniku.

Nakon što je Gornji Srebrenik prepoznat kao jedno od najljepših sela Bosne i Hercegovine, ova manifestacija dodatno potvrđuje da ovaj kraj ima kapacitet da postane nezaobilazna destinacija na turističkoj mapi Bosne i Hercegovine, ali i šire regije. “Romantična noć” je snažna poruka da Srebrenik zna prepoznati, čuvati i valorizirati svoje kulturno-historijsko naslijeđe, pretvarajući ga u novu razvojnu i turističku priliku.

Turistička zajednica Grada Srebrenika izrazila je zadovoljstvo uspješnim prvim izdanjem manifestacije, uz uvjerenje da će “Romantična noć u Gornjem Srebreniku” prerasti u prepoznatljiv turistički i kulturni događaj, koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj posjetilaca i dodatno promovirati ljepotu, romantiku i autentičnost Srebrenika.