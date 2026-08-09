Kako obući bebe tokom velikih ljetnih vrućina: Ovo savjetuju stručnjaci

Visoke ljetne temperature posebno mogu biti zahtjevne za bebe, koje još nemaju razvijenu sposobnost efikasnog regulisanja tjelesne temperature. Zbog toga je važno paziti da beba ne bude previše obučena i izložena velikoj vrućini.

Tokom toplih dana bebi je uglavnom dovoljan jedan lagani sloj odjeće. Najčešće se preporučuje tanki pamučni bodi kratkih rukava ili bez rukava, dok u posebno toplim prostorijama beba može biti samo u peleni.

Ako je prostorija rashlađena klimom ili ventilatorom, može biti dovoljan lagani bodi uz pelenu. S druge strane, u veoma toplom prostoru bez hlađenja nije potrebno dodavati slojeve odjeće. Posebno treba izbjegavati pretjerano pokrivanje tokom spavanja jer pregrijavanje može povećati rizik od neželjenih posljedica po zdravlje bebe.

Roditelji mogu provjeriti da li je bebi prevruće tako što će dodirnuti njen vrat ili leđa. Znojenje, izrazito crvena koža i vrućina na dodir mogu biti znak da je bebu potrebno rashladiti i skinuti joj višak odjeće.

Prilikom izlaska napolje treba birati široku, laganu i prozračnu odjeću, najbolje od prirodnih materijala. Bebu je potrebno zaštititi od direktnog sunca i obezbijediti joj hladovinu, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

Važno je izbjegavati oblačenje bebe po principu „za svaki slučaj“, jer novorođenčad mnogo lakše mogu doživjeti pregrijavanje nego što odrasli očekuju.

Najvažnije je pratiti ponašanje bebe i znakove pregrijavanja te joj tokom vrućih dana omogućiti što ugodnije i prozračnije uslove.