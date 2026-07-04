Krema za sunčanje za bebe: Kada je sigurno koristiti i kako zaštititi kožu

Krema za sunčanje za bebe često je dilema za roditelje, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je boravak na otvorenom gotovo svakodnevni.

Sunčeve zrake mogu biti ugodne, ali bebina koža je znatno osjetljivija od kože odraslih. Zbog toga zaštita od sunca ne treba počinjati tek nanošenjem kreme, nego prije svega izbjegavanjem direktnog izlaganja, boravkom u hladu i laganom odjećom koja prekriva kožu.

Bebe mlađe od šest mjeseci ne bi trebalo izlagati direktnom suncu. Njihova koža je tanka i osjetljiva, pa se kao najbolja zaštita preporučuju

hlad, odjeća dugih rukava, šeširić širokog oboda i izbjegavanje izlaska u periodu kada je sunce najjače.

Ako se izlaganje suncu ne može u potpunosti izbjeći, mala količina kreme može se nanijeti samo na dijelove kože koji nisu zaštićeni odjećom, poput lica ili šaka. U takvim situacijama roditeljima se savjetuje da se prethodno posavjetuju s pedijatrom, posebno ako beba ima osjetljivu kožu.

Kod beba starijih od šest mjeseci krema za sunčanje za bebe može biti dio svakodnevne zaštite tokom boravka napolju. Ipak, ni tada krema ne bi trebala biti jedina mjera zaštite, jer najbolji efekat daje u kombinaciji sa hladom, laganom odjećom, šeširom i zaštitom očiju.

Prilikom izbora proizvoda prednost se obično daje kremama namijenjenim djeci, sa zaštitnim faktorom i sastojcima koji su pogodniji za osjetljivu kožu. Kremu je važno nanijeti na sve izložene dijelove tijela, ali i obnoviti zaštitu tokom dužeg boravka na otvorenom, naročito nakon znojenja ili kontakta s vodom.

Roditelji bi posebnu pažnju trebali obratiti i na vrijeme boravka na suncu. Najrizičniji dio dana je kasno prijepodne i poslijepodne, kada su UV zrake najjače, zbog čega se za bebe preporučuju šetnje u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima.

Krema za sunčanje za bebe može pomoći u zaštiti kože, ali ne može zamijeniti hlad, odjeću i oprezno planiranje boravka na otvorenom.