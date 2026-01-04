Šest zanimljivosti o bebama rođenim u januaru

Rođenje bebe u najhladnijem mjesecu na sjevernoj hemisferi često znači sporiji tempo i više vremena provedenog kod kuće, ali šta zapravo znači imati dijete koje slavi rođendan u januaru? Ako je vaša beba rođena u ovom zimskom periodu, razlozi za zadovoljstvo postoje – barem tako sugeriraju naučna istraživanja i statistički podaci.

Istraživanja pokazuju da ljudi rođeni u januaru češće pokazuju sklonost takmičenju, bilo u sportu ili nauci, a kod nekih je izražena i potreba za uspjehom i javnim priznanjem. Šta još kažu nauka i statistika o bebama rođenim u januaru?

Smireniji temperament

Prema istraživanju iz 2014. godine, bebe rođene tokom zime imaju drugačije osobine u odnosu na one rođene ljeti. Rezultati ukazuju da su zimske bebe u prosjeku manje razdražljive i mirnijeg temperamenta u poređenju sa svojim vršnjacima.

Prednost u sportu

Jedno istraživanje provedeno u Australiji pokazalo je da je veliki broj sportista rođen upravo u zimskim mjesecima. Tako je čak 33 posto igrača u Australskoj nogometnoj ligi rođeno u januaru. Koautor istraživanja, Adrian Barnett sa Univerziteta Queensland, pojasnio je da djeca rođena početkom godine imaju gotovo 12 mjeseci prednosti u fizičkom razvoju u odnosu na one rođene krajem godine.

Veće šanse za medicinsku profesiju

Analize statističkih podataka pokazale su da osobe rođene u januaru imaju veću vjerovatnoću da se kasnije u životu bave medicinom, posebno kao ljekari opće prakse.

Sklonost javnom uspjehu

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Social Science utvrdilo je da je značajan broj poznatih i slavnih osoba rođen u znaku Vodenjaka, koji obuhvata period od 20. januara do 18. februara.

Jarac ili Vodolija

Sa astrološke strane, bebe rođene u januaru pripadaju znaku Jarca ili Vodolija. Za Jarčeve se često kaže da su praktični, emotivno zreli i odgovorni, dok se za Vodolije smatra da su skloni razmišljanju, inovacijama i pomaganju drugima.

Rođendani uz popuste

Još jedna praktična prednost januarskih rođendana jeste veliki izbor poklona. Nakon praznika, trgovine nude najveće sezonske popuste, što znači da roditelji mogu lakše pronaći povoljne rođendanske darove. Osim toga, slavlje dolazi neposredno nakon blagdana, što često okuplja porodicu i produžava prazničnu atmosferu.

Sve u svemu, iako je januar hladan mjesec, rođenje bebe u ovom periodu, prema brojnim istraživanjima i statistikama, nosi niz zanimljivih i pozitivnih osobina.