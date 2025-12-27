Samo jedan kanton u plusu: Većina BiH bilježi negativan prirodni prirast

Prema podacima koje vodi Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj novorođene djece u Bosni i Hercegovini nastavlja padati. Tokom 2023. godine u BiH je rođeno 33.156 djece, godinu kasnije 32.421, dok je zaključno sa 27. oktobrom 2025. godine evidentirano 23.663 novorođenih, što je za gotovo 9.500 manje u odnosu na 2023. godinu.

Najveći broj novorođene djece i dalje bilježi Federacija Bosne i Hercegovine, gdje je u prvih deset mjeseci 2025. godine rođeno 15.341 dijete. Slijedi Republika Srpska sa 7.738 novorođenih, dok je u Distriktu Brčko evidentirano 584 rođenja. Iz IDDEEA-e navode da ovi podaci potvrđuju nastavak negativnih demografskih trendova u zemlji.

U Federaciji BiH je tokom 2023. godine rođeno 21.367 beba, 2024. godine 21.067, dok je u deset mjeseci ove godine taj broj pao na 15.341. U Republici Srpskoj je 2023. godine rođeno 10.954 djece, 2024. godine 10.561, a u prvih deset mjeseci 2025. godine 7.738. Pad je zabilježen i u Distriktu Brčko, gdje je broj novorođenih sa 835 u 2023. godini smanjen na 793 u 2024., dok je u prvih deset mjeseci ove godine rođeno 584 djece.

Podaci Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine za prvu polovinu 2025. godine dodatno potvrđuju negativna demografska kretanja. U tom periodu registrirano je 10.831 živorođeno dijete, što je pad od 2,79 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, dok je broj umrlih porastao za 5,14 posto i iznosio 18.162 osobe. Prirodni prirast u prvih šest mjeseci 2025. godine bio je -7.331, dok je u istom periodu prošle godine iznosio -6.132.

U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je sklopljeno 6.129 brakova, što predstavlja smanjenje od 4,13 posto u odnosu na isti period 2024. godine, dok je broj razvoda iznosio 1.009, što je pad od 5,44 posto.

Kada je riječ o Federaciji BiH, mjesečni podaci o prirodnom kretanju stanovništva pokazuju da većina kantona bilježi negativan prirodni prirast. Izuzetak je Zapadnohercegovački kanton, koji zahvaljujući demografskim mjerama i jedinstvenoj mjesečnoj naknadi od 500 KM za svako treće i naredno dijete već nekoliko godina bilježi pozitivan prirodni prirast. Uz ovaj kanton, u posljednjim mjesecima blagi rast broja stanovnika bilježi i Kanton Sarajevo.

Tokom 2024. godine u Federaciji BiH rođeno je 15.375 djece, dok je umrlo 20.195 osoba, što je rezultiralo negativnim prirodnim prirastom od -4.820. Na godišnjem nivou, jedino je Zapadnohercegovački kanton imao pozitivan prirast, sa 922 rođene bebe i 741 umrlom osobom, odnosno plusom od 181 stanovnika, dok su svi ostali kantoni bili u minusu.

