BiH izgubila trećinu stanovništva: Zemlja staraca postaje najveći demografski gubitnik Evrope

Bosna i Hercegovina je prema procjenama demografskih stručnjaka od 1991. do kraja 2024. godine izgubila više od trećine stanovništva, što je najveći pad u Evropi. Glavni razlozi su negativan prirodni priraštaj, starenje stanovništva, masovna iseljavanja i odgađanje roditeljstva. Stručnjaci upozoravaju da postojeće mjere nisu dovoljne i da bi nastavak ovih trendova mogao ozbiljno ugroziti ekonomski i društveni razvoj zemlje.

Uoči rata BiH je imala više od 4,3 miliona stanovnika, dok procjene za 2024. godinu govore o manje od 2,9 miliona. Federacija BiH je od 1991. do danas izgubila gotovo milion stanovnika, a Republika Srpska više od pola miliona. Profesor demografije Stevo Pašalić navodi da je RS u 2024. godini pala na ispod milion stanovnika, dok analitičar Adnan Fehratbegović upozorava da je prosječna starost u BiH danas oko 43 godine, što je dramatičan porast u odnosu na prijeratni prosjek od 30 godina.

Prema projekcijama Federalnog zavoda za statistiku, do 2050. godine gotovo 40 posto stanovništva u FBiH moglo bi biti starije od 65 godina, dok bi se broj radno sposobnih ljudi prepolovio. Fehratbegović ističe da će starenje populacije i depopulacija stvoriti ogroman pritisak na penzione fondove, zdravstveni i obrazovni sistem.

Profesor Pašalić podsjeća da je u RS-u negativan prirodni priraštaj prisutan više od dvije decenije i da se broj novorođenih svake godine smanjuje. U prosjeku žene danas rađaju tek polovinu broja djece koliko bi bilo potrebno za prostu reprodukciju, a starosna granica majčinstva pomjerila se na gotovo 34 godine. Više od 80 posto žena mlađih od 25 godina nema djecu, što, uz iseljavanje, dodatno produbljuje demografski pad.

Procjenjuje se da je u posljednjih deset godina BiH napustilo više od 110 hiljada ljudi samo iz RS-a, a ukupno nekoliko stotina hiljada iz cijele zemlje. Iako postoje brojne strategije i planovi, stručnjaci tvrde da su oni uglavnom neprimjenjivi u praksi.

Fehratbegović i Pašalić saglasni su da novčane pomoći porodicama nisu dovoljne i da rješenje mora biti dugoročno i zasnovano na razvoju ekonomije, zapošljavanju mladih, reformi obrazovanja i depolitizaciji javnog sektora. Samo stabilno društvo u kojem mladi žele ostati može zaustaviti demografski pad koji prijeti da Bosnu i Hercegovinu pretvori u zemlju staraca.