U BiH sve manje novorođenih: Nastavlja se pad nataliteta

Ali Huremović
Podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) pokazuju da se u zemlji nastavlja zabrinjavajući trend smanjenja broja novorođene djece.

Prema evidencijama, u 2023. godini u Bosni i Hercegovini rođeno je 33.156 beba, dok je tokom 2024. godine taj broj pao na 32.421.

Zaključno s 27. oktobrom 2025. godine, evidentirano je svega 23.663 novorođene djece, što je gotovo 9.500 manje u odnosu na broj rođenih u 2023. godini.

Najveći broj novorođenih zabilježen je u Federaciji BiH – 15.341, zatim u Republici Srpskoj – 7.738, dok je u Brčko distriktu registrovano 584 novorođenih.

Ovi podaci potvrđuju nastavak negativnog demografskog trenda i dodatno ukazuju na potrebu za strateškim mjerama podrške porodicama i populacionoj politici na nivou cijele države.

