Servisne informacije: Tuzla bogatija za sedam beba

Selma Jatić
Beba
Beba - Ilustracija (Foto: Pexels)

U Tuzli i okolini vodosnabdijevanje je uredno. Prema podacima MUP-a TK, javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je šest krivičnih djela i osam saobraćajnih nesreća. Hitna pomoć je u protekla 24 sata pružila 246 zdravstvenih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je sedam intervencija.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba – tri djevojčice i dva dječaka, dok su u Plava Medical Group rođena dva dječaka.

Odvoz smeća odvija se po utvrđenom rasporedu. Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije imao intervencija. Dobrovoljno darivanje krvi moguće je svaki radni dan od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.

