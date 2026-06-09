Od danas potpuna obustava saobraćaja u dvije tuzlanske ulice

Od 9. juna na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulica Džindić mahala i Borić zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Radovi će se izvoditi u dijelu ulice Džindić mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, kao i u prvih stotinu metara ulice Borić od raskrsnice sa ulicom Džindić mahala.

Obustava saobraćaja počinje u utorak, 9. juna, i trajat će do završetka radova. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Nadležna služba pozvala je vozače da koriste alternativne putne pravce, dok se stanovnici navedenih dijelova grada mole da do okončanja radova prilagode kretanje svojih vozila i poštuju postavljenu signalizaciju.

Iz Gradske uprave navode da je cilj radova unapređenje stanja kolovoza i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.