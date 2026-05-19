Tuzla: Završen remont vrelovodne mreže u Aleji Alije Izetbegovića

Iz „Centralnog grijanja” d.d. Tuzla obavijestili su građane da su završeni planski remontni radovi na sanaciji vrelovodne mreže u ulici Aleja Alije Izetbegovića.

Nakon okončanja svih predviđenih aktivnosti, saobraćaj na dionici od raskrsnice sa ulicom ZAVNOBiH-a do raskrsnice sa ulicom Džemala Bijedića ponovo se odvija nesmetano.

Privremena saobraćajna signalizacija je uklonjena, a za sve učesnike u saobraćaju na snazi je redovan režim.

Iz „Centralnog grijanja” d.d. Tuzla zahvalili su građanima i učesnicima u saobraćaju na razumijevanju i strpljenju tokom izvođenja radova.