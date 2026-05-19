U Tuzli završen 3. Međunarodni sajam kafe i čokolade: Više od 20.000 posjetilaca

U Tuzli je uspješno završen 3. Međunarodni sajam kafe i čokolade, koji je i ove godine potvrdio status jednog od najposjećenijih i najprepoznatljivijih događaja ove vrste u regionu.

Tokom pet dana trajanja, Hrvatski kulturni centar „Sveti Franjo“ bio je mjesto susreta, degustacija, poslovnih kontakata i bogatog pratećeg programa koji je uključivao radionice, takmičenja, panele i sadržaje za djecu i porodice.

Prema procjenama organizatora, sajam je ove godine privukao više od 20.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, što dodatno potvrđuje njegov rast i sve veći značaj.

U Tuzlu je stiglo i više od 80 organizovanih autobusa gostiju, a manifestacija je zadržala izražen regionalni i međunarodni karakter, uz učešće izlagača i posjetilaca iz više evropskih zemalja.

Posebnu pažnju privuklo je i uručenje „Plaketa za promociju mira i zajedništva“, koje su dodijeljene institucijama, organizacijama i pojedincima, među kojima su Vlada TK, Grad Tuzla, EUFOR, Grad Sarajevo, kao i brojne humanitarne i kulturne organizacije.

Organizatori su već najavili naredno izdanje sajma, koje će biti održano od 13. do 16. maja 2027. godine, uz poruku da Tuzla sve snažnije postaje regionalni centar okupljanja, kulture i gastronomije.