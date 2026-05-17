Autocesta Orašje – Tuzla ponovo u fokusu: Raspisan tender za projektovanje prve dionice

JP Autoceste FBiH ponovo su pokrenule aktivnosti na jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, autocesti Orašje – Tuzla.

Kako piše BiznisInfo.ba, javno preduzeće je ove sedmice raspisalo tender za izradu idejnog i glavnog projekta, kao i reviziju projektne dokumentacije za dionicu Orašje – Distrikt Brčko.

Riječ je o projektu o kojem se govori već decenijama, ali koji do sada nije ušao u ozbiljniju fazu realizacije.

Novi postupak javne nabavke podijeljen je u dva lota. Prvi se odnosi na izradu idejnog i glavnog projekta za dionicu Orašje – Distrikt Brčko, dok je drugi lot predviđen za reviziju glavnog projekta, piše Biznisinfo

Rok za izradu dokumentacije je 18 mjeseci, što pokazuje da je riječ o tehnički zahtjevnom i obimnom projektu. Otvaranje ponuda planirano je krajem juna ove godine.

Planirana autocesta granica Hrvatska – Orašje – Brčko – Tuzla duga je oko 61 kilometar i zamišljena je kao ključna saobraćajna veza sjeveroistočne Bosne sa Hrvatskom i evropskom mrežom autocesta.

Autocesta bi povezivala područje Orašja i granice s Hrvatskom, preko Brčkog, do Tuzle, jednog od najvećih industrijskih i energetskih centara u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga se ovom projektu pripisuje veliki ekonomski značaj, jer bi privrednicima iz Tuzlanskog kantona, Posavine i Brčko distrikta omogućio brži pristup tržištu Evropske unije i panevropskim koridorima.

Prema planovima, ova autocesta išla bi paralelno s Koridorom 5C, ali znatno istočnije, te bi se prema Hrvatskoj povezivala na području Županje, a potom i na mrežu evropskih autocesta.

Dionica Orašje – Brčko, za koju je raspisan tender za projektovanje, prema ranijim projektnim dokumentima duga je oko 16 kilometara i predstavlja prvi dio buduće autoceste prema Tuzli.

Na toj trasi planirana je izgradnja većeg broja mostova i pratećih sadržaja, uključujući petlje i odmorišta. Prema ranijim planskim dokumentima, na dionici Orašje – Brčko predviđeno je 13 mostova, tri odmorišta i jedna petlja sa naplatnim mjestom.

Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina godinama se suočava s nedostatkom moderne cestovne infrastrukture i direktne veze s evropskom mrežom autocesta.

Izgradnja autoceste Orašje – Tuzla trebala bi rasteretiti postojeće magistralne pravce, ubrzati transport robe i povećati sigurnost saobraćaja.

Poseban značaj ovaj projekt ima za industrijska područja Tuzle, Lukavca, Gračanice i Brčko distrikta, odnosno za regiju iz koje dolazi značajan dio industrijske proizvodnje i izvoza iz Bosne i Hercegovine.