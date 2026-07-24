Mladi Tuzlak gradi karijeru u svijetu tehnologije: Njegov uspjeh već je prepoznat i izvan BiH

Amar Hasanović, student druge godine Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, od najranijeg djetinjstva razvija interesovanje za informacione tehnologije. Ono što je počelo kroz dječiju radoznalost i prve susrete s računarima, danas je preraslo u jasnu profesionalnu viziju i posvećenost elektrotehnici.

„Kao i većina djece, počeo sam kroz igranje igrica, ali sam vremenom razvio šire interesovanje za ovu oblast. Pohađanjem Elektrotehničke srednje škole definitivno sam odlučio da elektrotehnika postane temelj moje karijere, a dugoročno sam sebi postavio c