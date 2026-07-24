Deset godina uspješnog rada visokoškolske ustanove FINRA Tuzla

Na Univerzitetu FINRA Tuzla dana 24.jula 2026. godine svečano je obilježeno DESET godina rada visokoškolske ustanove FINRA Tuzla. Bila je ovo prilika za sumiranje postignutog, kao i predstavljanje ambicioznih planova Univerziteta za naredni period.

Visokoškolska ustanova FINRA je osnovana 2016. godine i nakon sedam godina uspješnog rada prerasla u Univerzitet FINRA Tuzla. Univerzitet FINRA Tuzla je jedina visokoškolska ustanova na Tuzlanskom kantonu za čije je osnivanje odluku donijela Skupština Tuzlanskog kantona.