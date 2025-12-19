Univerzitet u Tuzli obilježio 49 godina postojanja dodjelom priznanja studentima i profesorima

Jasmina Ibrahimović

Akademijom je obilježeno je 49 godina postojanja Univerziteta u Tuzli.

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić je tom prilikom istakao uticaj i zahvalu nastavnom osoblju Univerziteta, kao i njihovu ulogu u formiranju budućih generacija studenata, pomažući im da razviju svoje potencijale i otkriju svoje talente, te druga postignuća čime su doprinijeli razvoju Univerziteta i društva.

Na svečanosti je govorila i predsjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine Alena Huseinbegović, koja je ukazala na važnost saradnje univerziteta u BiH, te ulogu akademske zajednice u jačanju obrazovnog sistema i evropskih standarda u visokom obrazovanju.

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Grada Tuzle Zijad Lugavić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

U okviru svečanosti upriličena je i dodjela zlatnih plaketa najboljim studentima Univerziteta u Tuzli. Priznanje je dobilo devet studenata, a u njihovo ime obratio se student Mirza Aljić, koji je istaknuo zahvalnost profesorima, mentorima i Univerzitetu na podršci tokom studija.

Posebna pažnja posvećena je i dodjeli priznanja profesorima koji su stekli trajno zvanje redovnog profesora. U ime promoviranih redovnih profesora prisutnima se obratio dr. sc. Sead Nazibegović, naglasivši značaj akademske odgovornosti, predanosti naučnom radu i obrazovanju budućih generacija.

Tokom svečanosti dodijeljena su i posebna priznanja profesorima emeritusima, čime je odana zahvalnost za njihov dugogodišnji doprinos razvoju Univerziteta u Tuzli i akademske zajednice u cjelini.

– Obilježavanje 49 godišnjice Univerziteta u Tuzli još jednom je potvrdilo važnu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom razvoju, uz poruku da će i u narednom periodu ostati posvećeni izvrsnosti, kvalitetu i društvenoj odgovornosti – navodi se u saopćenju iz Univerziteta u Tuzli.

