Evropski univerzitet Kallos Tuzla na Webometrics rang listi za 2025 godinu

Evropski univerzitet Kallos Tuzla objavio je podatak da je zauzeo 14. mjesto među univerzitetima u Bosni i Hercegovini prema najnovijem rangiranju prestižne Webometrics liste za juli 2025. godine!

Ovaj izvanredan rezultat potvrđuje posvećenost univerziteta Kalos akademskoj izvrsnosti, otvorenosti, naučno-istraživačkom radu i digitalnoj prepoznatljivosti.

Iz uprave Kallosa se zahvaljuju svim profesorima, saradnicima i posebno studentima koji svakodnevno doprinose napretku i ugledu univerziteta. „Vaš trud, znanje i predanost čine temelj našeg uspjeha!“ poruka je Univerziteta studentima.

Rangiranje:

World Rank: 4367

Impact Rank (vidljivost): 10799

Openness Rank (otvorenost): 6988

Excellence Rank (naučna izvrsnost): 21547