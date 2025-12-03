Ministar Omerović: Donesena trajna zabrana rada Univerziteta Kallos

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je doneseno rješenje o trajnoj obustavi rada visokoškolske ustanove Evropski univerzitet Kallos, uz pojašnjenje da se radi o postupku koji je definisan članom 26 Zakona o visokom obrazovanju TK. Istovremeno, naveo je da se drugi proces, onaj koji se tiče akreditacije i odredbi iz člana 28, trenutno vodi pred Kantonalnim sudom.

Ministar je naglasio da su u pitanju dva odvojena, zakonom jasno definisana procesa koji se ne mogu posmatrati kao isto pravno pitanje. Proces licenciranja i dozvola za rad jedan je segment, dok je trajna zabrana obavljanja djelatnosti drugi, a oba imaju svoje faze i pravne posljedice.

“Jedan je proces licencija, odnosno dozvola za rad, a drugi je proces trajne zabrane bavljenja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. To su odvojeni procesi i sud će kazati ono što smatra ispravnim. To su pojedinačna rješenja, a kada donosi odluku, sud tačno navede šta dalje treba uraditi”, izjavio je Omerović.

Dodao je da Ministarstvo ne može dozvoliti rad visokoškolske ustanove koja ne ispunjava uslove, posebno kada se radi o izdavanju diploma i provjeri kompetencija svršеnih studenata.

“Ne možemo dozvoliti da ustanova koja ne ispunjava uslove radi i da ima promet izdavanja diploma, a da kompetencije kadrova koji tu završavaju ne možemo sa sigurnošću potvrditi. O tome se radi”, rekao je ministar.

Istakao je i da će Ministarstvo postupiti u skladu sa svakom odlukom Suda, bez izuzetka, te da sudska rješenja precizno obrazlažu razloge zbog kojih je žalba uvažena ili odbijena, odnosno koje korake institucije trebaju preduzeti.

“Ovo rješenje je konačno. Oni imaju pravo žalbe Kantonalnom sudu. U svim ovim procesima postoji sud, postoji inspekcija i drugi organi koji će provjeravati da li ta ustanova radi ili ne radi. Svi ti organi će provjeravati i odgovornost ljudi koji budu radili suprotno zakonu”, poručio je Omerović.

Na kraju je istakao da se sve strane moraju pridržavati zakona i da oni koji najavljuju određene poteze moraju prethodno provjeriti šta je u skladu, a šta protivno propisima.