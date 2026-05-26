Utvrđena konačna rang lista za stipendije učenicima romske nacionalnosti i nacionalnih manjina u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina za školsku 2025/2026. godinu.

Odluka je donesena na osnovu člana 14. stav 4 Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija, a cilj programa je pružanje podrške učenicima iz reda romske populacije i drugih nacionalnih manjina u nastavku školovanja i poboljšanju obrazovnih mogućnosti.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK naveli su da će potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija biti upriličeno u srijedu, 3. juna 2026. godine, u amfiteatru JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, s početkom u 10 sati.

Korisnici stipendija, odnosno roditelji ili staratelji maloljetnih učenika, obavezni su prilikom potpisivanja ugovora donijeti ličnu kartu na uvid.

Objavljivanjem konačne rang liste okončan je postupak odabira kandidata za ovu vrstu podrške, kojom Tuzlanski kanton nastavlja aktivnosti usmjerene na unapređenje jednakog pristupa obrazovanju i podršku učenicima iz osjetljivih društvenih grupa.