Objavljena rang lista stipendija za učenike romske i drugih nacionalnih manjina u TK

Komisija za provođenje konkursne procedure utvrdila je rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2025/2026. godini, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove, te onih čije su prijave neblagovremene ili nepotpune.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za ovu kategoriju učenika, koju je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Pravo na stipendiju ostvarili su aplikanti sa rang liste zaključno sa rednim brojem 47.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste na web stranici Ministarstva. Prigovor se podnosi u pisanoj formi na adresu Ministarstva u Tuzli, uz naznaku „Prigovor na utvrđenu Rang listu“.