Danas su u Tuzli potpisani ugovori o dodjeli stipendija učenicima romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina za školsku 2025/2026. godinu.

Stipendije dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, s ciljem podrške redovnim učenicima srednjih škola iz romske zajednice i drugih nacionalnih manjina. Ova mjera, kako je istaknuto, ima za cilj dodatno motivisati učenike, ali i njihove roditelje, da nastave obrazovanje, jer završetak srednje škole mladima otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka školovanja.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović poručio je da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku učenicima kroz ovu, ali i druge mjere koje doprinose uključivanju Roma u obrazovni sistem.

“Jedna od mjera je da animiramo ne samo učenike, nego i njihove roditelje da se obrazuju, jer sa završenom srednjom školom dobijaju perspektivu da rade i da dobiju zaposlenje na tržištu rada. Istovremeno, sa završenom srednjom školom mogu upisati i univerzitet, što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetniji život. Mi ćemo nastaviti ne samo sa ovom mjerom, nego i sa drugim mjerama koje imaju za cilj integraciju Roma u obrazovni sistem. U tom pogledu, prema stavovima naših partnera iz međunarodnih organizacija, Tuzlanski kanton je među najboljima u Bosni i Hercegovini”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Značaj ove podrške prepoznali su i predstavnici romske zajednice. Mehmed Mujić, potpredsjednik Svjetske asocijacije Roma, istakao je da je Tuzlanski kanton jedan od najboljih primjera kada je riječ o stipendiranju učenika romske nacionalnosti.

“Zahvaljujući našem kantonalnom ministarstvu i ministru Ahmedu Omeroviću, u kontinuitetu se primjenjuje ovaj model. Ovo je jedan od najboljih primjera u Federaciji BiH i ovaj primjer dobre prakse trebaju primijeniti i drugi kantoni. Kolege iz drugih kantona često nas kontaktiraju, jer u nekim sredinama nema ovakvih stipendija za učenike, a probudila se svijest o značaju i važnosti obrazovanja”, rekao je Mehmed Mujić, potpredsjednik Svjetske asocijacije Roma.

Za učenike koji su dobili stipendije ova podrška ima veliki značaj, jer im omogućava lakše školovanje i veću posvećenost učenju.

“Za mene to znači mnogo, jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje, bez brige o sredstvima”, rekao je Rasim Muratović, dobitnik stipendije.

Sličnu poruku poslala je i Sabaheta Mujić, koja ističe da stipendija učenicima daje dodatnu sigurnost i motivaciju za nastavak obrazovanja.

“Ova stipendija nama daje bolju budućnost, da kasnije ne moramo razmišljati zbog čega neke ciljeve nismo mogli ispuniti. Ona nam daje bolju budućnost, bolje ciljeve i motivaciju za dalje školovanje”, rekla je Sabaheta Mujić, dobitnica stipendije.

Dodjelom stipendija Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuiranu podršku učenicima romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina, s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti u obrazovanju i boljih uslova za nastavak školovanja.