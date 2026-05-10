Poznati iznosi jednokratne pomoći za učenike u školskoj 2026/2027. godini

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola iz povratničkih porodica, kao jednokratnu pomoć za početak školske 2026/2027. godine.

Javni poziv raspisao je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, a pravo prijave imaju učenici koji su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske, odnosno u sredinama manjinskog povratka, kao i učenici iz povratničkih općina i gradova u Federaciji BiH.

U Federaciji BiH javni poziv se odnosi na povratnička područja: Ravno, Drvar, Glamoč, Teočak, Pale-Prača, Sapna, Bosansko Grahovo, Dobretići, Foča-Ustikolina, Stolac, Prozor-Rama, Odžak, Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kiseljak, Bosanski Petrovac, Čapljina, Vareš, Fojnica, Vitez, Busovača, Kalesija, Čelić i Žepče.

Pomoć je namijenjena učenicima osnovnih škola od prvog do osmog razreda, pod uslovom da su članovi povratničkih domaćinstava, da oni i njihovi roditelji imaju prijavljeno prebivalište u općinama, odnosno gradovima povratka, te da redovno pohađaju osnovnu školu.

Učenicima može biti isplaćeno do 200 KM za školsku godinu, a ukupna sredstva za realizaciju ovog javnog poziva iznose do 1.500.000 KM. Isplata će biti izvršena na transakcijski račun roditelja.

Uz prijavu je potrebno dostaviti rodni list učenika i potvrdu osnovne škole o statusu redovnog učenika. Za roditelje se dostavlja potvrda o prebivalištu, odnosno CIPS prijava jednog od roditelja, izjava o zajedničkom domaćinstvu, odnosno kućna lista, potvrda o povratku, te ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog ili tekućeg računa, odnosno potvrda banke o otvorenom računu. Iz Ministarstva napominju da roditelji trebaju provjeriti s bankom da li je račun aktivan.

Izbor korisnika izvršit će posebno povjerenstvo koje će formirati federalni ministar. U slučaju većeg broja prijava iz Federacije BiH od planiranih sredstava, prednost će imati korisnici prema kriteriju manjinskog povratka, uzimajući u obzir uslove za dodjelu sredstava, kretanja stanovništva tokom rata i ostvareni povratak raseljenih osoba u navedene općine i gradove.

Rok za prijavu na javni poziv je 18. maj 2026. godine.