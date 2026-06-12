Pokrenut apel za liječenje Fatime Gušić, pozivom na broj 17042 donirate 2 KM

Pokrenut apel za liječenje Fatime Gušić, koja već nekoliko godina vodi tešku borbu s rakom dojke.

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Fatimu Gušić, a građani mogu pomoći pozivom na broj 17042. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini.

Fatimina borba s karcinomom dojke traje godinama. Sve je počelo pojavom neobične žlijezde, za koju se nadala da će nestati sama od sebe, ali se stanje vremenom pogoršalo. Žlijezda je počela crveniti, pojavio se gnoj, a u maju 2024. godine potvrđena je dijagnoza karcinoma.

Iz Udruženja Pomozi.ba navode da je riječ o životnoj borbi koja je za Fatimu posebno teška, jer je supruga izgubila još 1994. godine, a najveću snagu danas joj daje njena kćerka.

Pomozi.ba je i ranije pokretao apel za Fatimu i zahvaljujući dobrim ljudima prikupljena su sredstva, nakon čega se tumor smanjio. Ipak, liječenje mora biti nastavljeno, a za narednih šest mjeseci terapije potrebno je 16.135 KM.

Građani Fatimi mogu pomoći pozivom na broj 17042, ali i donacijama putem stranice Pomozi.ba te uplatom na račune ovog udruženja, uz naznaku “Fatima Gušić”.