Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sifeta koji ima rak dvanaestopalačnog crijeva

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sifeta Kladanjčića iz Olova koji hrabro vodi svoju najtežu životnu bitku. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17046, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Bolovi, mučnine i povraćanje njegova su svakodnevica. Dijagnosticirano mu je teško maligno oboljenje – rak dvanaestopalačnog crijeva koji je zahvatio i glavu gušterače. Uz ovu tešku bolest, Sifet se bori i s hepatitisom B, a ranije mu je odstranjen i bubreg zbog tumora.

Zbog proširenosti bolesti tumor nije moguće operisati, ali terapije koje Sifet mora sam finansirati daju mu nadu i priliku za nastavak borbe. Do sada je prošao kroz 13 kemoterapija, dvije operacije i devet ciklusa imunoterapije, koje je njegova porodica uspjela obezbijediti vlastitim sredstvima. Nažalost, više nisu u mogućnosti sami snositi ove troškove.

Za nastavak terapije u narednih šest mjeseci potrebno je prikupiti 13.388,20 KM. Ovim apelom želimo pomoći Sifetu da nastavi liječenje i dobije priliku za još jednu bitku protiv ove teške bolesti.

Sifet trenutno nije u mogućnosti raditi, a njegova supruga je domaćica. I pored skromnih mogućnosti, porodica se do sada borila i činila sve što je mogla kako bi mu omogućila neophodno liječenje.

Osim poziva na broj 17046, svoje donacije možete uputiti i putem naše web platforme https://pomoziba.org/bs/uz-sifeta-u-najtezoj-borbi kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sifet Kladanjčić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Sifet Kladanjčić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sifet Kladanjčić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sifet Kladanjčić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Sifet Kladanjčić