Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sifeta koji ima rak dvanaestopalačnog crijeva

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sifeta Kladanjčića iz Olova koji hrabro vodi svoju najtežu životnu bitku. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17046, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Bolovi, mučnine i povraćanje njegova su svakodnevica. Dijagnosticirano mu je teško maligno oboljenje – rak dvanaestopalačnog crijeva koji je zahvatio i glavu gušterače. Uz ovu tešku bolest, Sifet se bori i s hepatitisom B, a ranije mu je odstranjen i bubreg zbog tumora.
Zbog proširenosti bolesti tumor nije moguće operisati, ali terapije koje Sifet mora sam finansirati daju mu nadu i priliku za nastavak borbe. Do sada je prošao kroz 13 kemoterapija, dvije operacije i devet ciklusa imunoterapije, koje je njegova porodica uspjela obezbijediti vlastitim sredstvima. Nažalost, više nisu u mogućnosti sami snositi ove troškove.
Za nastavak terapije u narednih šest mjeseci potrebno je prikupiti 13.388,20 KM. Ovim apelom želimo pomoći Sifetu da nastavi liječenje i dobije priliku za još jednu bitku protiv ove teške bolesti.
Sifet trenutno nije u mogućnosti raditi, a njegova supruga je domaćica. I pored skromnih mogućnosti, porodica se do sada borila i činila sve što je mogla kako bi mu omogućila neophodno liječenje.
Osim poziva na broj 17046, svoje donacije možete uputiti i putem naše web platforme https://pomoziba.org/bs/uz-sifeta-u-najtezoj-borbi kao i uplatom na račune u nastavku.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sifet Kladanjčić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Sifet Kladanjčić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sifet Kladanjčić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sifet Kladanjčić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Sifet Kladanjčić