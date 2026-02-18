Počela distribucija ramazanskih paketa Udruženja Pomozi.ba na području TK

Udruženje Pomozi.ba započelo je danas distribuciju ramazanskih paketa na području Tuzlanski kanton, s ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim porodicama kako bi mjesec ramazana dočekale dostojanstveno.

Već od ranih jutarnjih sati, grupa volontera iz Tuzle vlastitim vozilima preuzima i distribuira prehrambene pakete, koji se potom dalje raspoređuju širom kantona. Akcija se realizuje planski i trajat će nekoliko dana, kako bi pomoć stigla do što većeg broja porodica u potrebi.

Iz Udruženja Pomozi.ba navode da je Tuzlanski kanton jedan od ključnih područja ovogodišnje ramazanske kampanje, s obzirom na veliki broj korisnika kojima je pomoć neophodna upravo u ovom periodu.

Ovogodišnja ramazanska akcija Udruženja Pomozi.ba obuhvata podjelu iftara i prehrambenih paketa širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica države – u Palestina, Sirija i Jemen. U našoj zemlji iftari će se dijeliti korisnicima projekta „Obrok za sve“, dok je distribucija paketa planirana u brojnim gradovima Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona, kao i u Kantonu Sarajevo.

U Palestini i Jemenu organizirana je podjela iftara, dok će u Siriji, gdje Udruženje ima i svoje predstavništvo, osim iftara biti realizirana i podjela sehura, prehrambenih paketa, kao i bajramskih paketića za najmlađe.

Iz Udruženja podsjećaju da je ramazan mjesec solidarnosti, milosti i brige za druge, te da je cilj kampanje omogućiti dostojanstven ramazan onima kojima je pomoć najpotrebnija.