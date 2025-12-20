BiH dobila prve licencirane potražne pse po međunarodnim standardima

Bosna i Hercegovina ostvarila je historijski iskorak u oblasti potrage i spašavanja. Prvi put u BiH licencirani su potražni psi po najvišim međunarodnim standardima, čime je značajno unaprijeđena spremnost za reagovanje u slučajevima zemljotresa, nestanaka osoba i drugih vanrednih situacija.

Ovaj važan rezultat ostvaren je kroz projekat “Rescue Paws”, čiji je pokretač organizacija Pomozi.ba te uz ključnu ulogu Vatrogasnog društva Vogošća, koje je vodilo projekat i aktivno učestvovalo u njegovoj realizaciji.

Kako je navedeno u saopćenju Udruženja Pomozi.ba, projekat “Rescue Paws” pokrenut je s ciljem razvijanja i licenciranja operativno sposobnih K9 timove u BiH po IRO (International Rescue Dog Organisation) standardima, koji se smatraju najrelevantnijim i najpriznatijim u svijetu spasilačkih pasa.

Tokom trajanja projekta, učesnici su prošli višemjesečni zahtjevni proces obuke koji je obuhvatao osnovnu i naprednu poslušnost, potragu u ruševinama, potragu na otvorenom terenu, rad u realnim, operativnim i stresnim uslovima.

Kao rezultat rada, pet K9 timova iz BiH uspješno je položilo ispite iz potrage u ruševinama i potrage na otvorenom terenu, čime su stekli međunarodno priznate IRO licence u obje discipline.

Iz Pomozi.ba ističu da posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da su IRO ispiti iz potrage u ruševinama i potrage na otvorenom terenu prvi put održani u BiH. Time je BiH, ne samo dobila prve licencirane timove, već se i prvi put pozicionirala kao zemlja domaćin ispitnog procesa koji se provodi prema najvišim međunarodnim standardima.

Svi timovi prošli su identičan, strogo definisan ispitni proces proveden po IRO pravilima, koja priznaju Ujedinjene nacije i INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), a koji su ujedno usklađeni sa standardima Međunarodnog kinološkog saveza (Fédération Cynologique Internationale – FCI).

IRO standardi osiguravaju da su pas i vodič osposobljeni za rad u najtežim mogućim uslovima, uz maksimalnu sigurnost, preciznost i efikasnost.

Organizacija Pomozi.ba, kao idejni tvorac projekta, još jednom je pokazala da humanitarni rad ne podrazumijeva samo hitnu pomoć, već i strateško ulaganje u sigurnost zajednice.