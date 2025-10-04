Pomozi.ba: Pomoć vrijedna 10 miliona KM za porodice pogođene poplavama

Tokom sveobuhvatne humanitarne intervencije u općinama pogođenim poplavama u oktobru 2024. godine, humanitarna organizacija Pomozi.ba pružila je direktnu pomoć za 356 porodica, kroz novčane i robne donacije ukupne vrijednosti od oko 10 miliona KM. Od toga je oko osam miliona KM isplaćeno u novcu, dok je dodatnih blizu dva miliona KM osigurano u vidu materijalne pomoći.

Najveći iznos pomoći usmjeren je na općinu Jablanica, gdje je podršku dobilo 164 porodice u ukupnoj vrijednosti od 3.479.419,50 KM. Slijedi Konjic sa 102 porodice kojima je isplaćeno 2.594.140,93 KM, te Fojnica sa 73 porodice i ukupno dodijeljenih 696.790,33 KM.

U Kiseljaku je pomoć primilo 13 porodica u iznosu od 17.044,03 KM, u Kreševu tri porodice sa ukupno 12.442,86 KM, dok je jedna porodica u Mostaru dobila 1.000 KM.

Nezavisno od ovih iznosa, dodatna sredstva usmjerena su na stambeno zbrinjavanje. U naselju Donja Jablanica u toku je izgradnja 16 kuća za 24 porodice, za što je do sada utrošeno 1.285.942 KM. Završetak naselja očekuje se do proljeća 2026. godine.

Na Dan državnosti BiH 2024. godine, u prostorijama Grada Konjica potpisani su ugovori u vrijednosti od 1,5 miliona KM za 15 porodica iz Konjica koje su pretrpjele totalnu štetu na svojim domovima. Svaka od ovih porodica dobila je po 100.000 KM.

Osim toga, donirano je 94 automobila porodicama u Jablanici, Konjicu i Fojnici, ukupne vrijednosti veće od 1,5 miliona KM. Porodicama koje su izgubile svoje najmilije isplaćeno je po 30.000 KM pomoći, dok je oko 100.000 KM izdvojeno za jednokratne novčane pomoći za svakodnevne troškove, smještaj, kupovinu zemljišta, sitne stoke i druge osnovne potrebe.

Za potrebe terena donirano je 60.000 litara goriva koje su koristile građevinske firme, spasilačke službe i lokalno stanovništvo. Organizacija Pomozi.ba bila je aktivno prisutna na terenu, gdje je putem naše organizacije angažovano više od 50 različitih mašina – uključujući bagere, kombinirke, buldožere, kiper kamione, mini dampere i druge specijalizirane mašine. Ove mašine su danima radile na raščišćavanju pogođenih područja, a dio ih je i dalje prisutan na terenu.

Značajna sredstva usmjerena su i na robne donacije u vidu građevinskog materijala, namještaja, bijele tehnike, hrane, vode i higijenskih potrepština.

Donacije su realizirane ne samo u Jablanici, već i u Konjicu, Kiseljaku, Fojnici i Kreševu. U prvim fazama intervencije podijeljeni su i alati i oprema kao što su lopate, kolica, agregati, sušilice i VAP mašine.

Za naselja bez osnovne infrastrukture obezbijeđeno je 30.000 metara specijaliziranih šlaufa za vodosnabdijevanje, kao i betonski blokovi za izgradnju potpornih zidova i drugih nužnih objekata.

– Zahvaljujemo se svim građanima, kompanijama iz BiH i regije, kao i partnerima iz islamskog svijeta koji su svojim donacijama, podrškom i direktnim angažmanom omogućili brzu reakciju i konkretnu pomoć stotinama ljudi pogođenih poplavama. Hvala vam što ste još jednom pokazali da humanost ne poznaje granice – saopćeno je iz humanitarne organizacije Pomozi.ba.