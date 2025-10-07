Pomozi.ba nastavlja s podjelom toplih obroka za narod Gaze, u trenutku kada je više od pola miliona ljudi suočeno s glađu i nedostatkom osnovnih životnih potrepština. Humanitarna organizacija iz Bosne i Hercegovine svakodnevno osigurava hranu najugroženijima, u nastojanju da ublaži posljedice jedne od najvećih humanitarnih kriza današnjice.

Od kraja augusta do kraja septembra Pomozi.ba je omogućila podjelu više od 30.000 toplih obroka stanovnicima Gaze, a ti obroci su često jedina prilika da ljudi dobiju toplo jelo u danu. Za potrebe septembarske distribucije izdvojeno je 180.000 KM, a pomoć se dijeli u gradu Deir Al-Balah, uz podršku partnerske organizacije Hayat Yolu Association. Na terenu djeluje i volonterka Pomozi.ba, Dana Hamdan, koja svakodnevno koordinira i nadgleda proces dostave hrane i pomoći.

Iz organizacije ističu da se, uprkos teškim uslovima, njihova misija nastavlja bez prekida. „Glad, koju su Ujedinjene nacije nedavno zvanično potvrdile na području Gaze, prijeti životima hiljada ljudi – posebno djece, starijih osoba i onih sa zdravstvenim problemima. Uslovi su izuzetno teški, ali naša pomoć se ne zaustavlja. U narednim sedmicama i mjesecima nastavljamo s ovom misijom, uprkos blokadama i logističkim izazovima,“ poručuju iz Pomozi.ba.

Od početka rata u Gazi, u oktobru 2023. godine, ova humanitarna organizacija poslala je više od 5,3 miliona KM pomoći narodu Palestine. Ta cifra svjedoči o ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine i dijaspore, ali i donatora iz cijelog svijeta – među kojima su i ljudi iz Srbije, Crne Gore, Njemačke, Kanade i brojnih drugih zemalja.

Donirana pomoć Gazi uključivala je više od 50 šlepera humanitarne robe. Pomoć je obuhvatila brašno, vodu, šatore, medicinsku opremu, vaučere za hranu i higijenu, solarne panele, obuću za djecu, te mjesečne stipendije za 300 jetima. Među najvažnijim oblicima podrške nalaze se i svakodnevni topli obroci, koji u trenutnim uslovima predstavljaju simbol nade i opstanka.

Iz Pomozi.ba poručuju da se nadaju skorom primirju u Gazi, kako bi se pomoć mogla nastaviti u mirnim okolnostima. „Iskreno vjerujemo da će doći dan kada ćemo pomagati u obnovi života, a ne samo u borbi za preživljavanje,“ navodi se u saopćenju.

Građani Bosne i Hercegovine i dalje mogu pomoći. Pozivom na broj 17006 doniraju 2 KM za narod Palestine, a donacije su moguće i putem web stranice www.pomoziba.org