Značajan pad cijene nafte nakon primirja u Gazi

Na svjetskim tržištima zabilježen je značajan pad cijene nafte nakon postizanja primirja u Gazi, što je smanjilo geopolitičke tenzije na Bliskom istoku i pritisak na energetska tržišta. Prema podacima portala OilPrice, cijena barela američke WTI nafte pala je ispod 60 dolara, dok je Brent nafta skliznula ispod 64 dolara.

Ovaj pad uslijedio je neposredno nakon što su Izrael i Hamas postigli dogovor o prekidu vatre, čime je nestao dio tzv. „ratne premije“ koja je prethodnih sedmica podizala cijene energenata. Tržišta su odmah reagovala, a investitori su se povukli iz spekulativnih ulaganja povezanih s mogućim širenjem sukoba.

Dodatni faktor koji je uticao na smanjenje cijene nafte su slabiji industrijski pokazatelji iz Azije i usporavanje globalnog ekonomskog rasta. Iako su trgovinske napetosti između Kine i Sjedinjenih Američkih Država i dalje prisutne, one nisu imale značajniji utjecaj na trenutni trend pada cijena.

Stručnjaci upozoravaju da bi energetsko tržište u narednim mjesecima moglo ostati nestabilno, jer će kretanja cijena i dalje zavisiti od političkih i trgovinskih dešavanja u svijetu.