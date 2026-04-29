Vlada FBiH ograničila cijenu hljeba, evo i na koliko

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravna i fizička lica koja u maloprodaji vrše promet pšeničnog hljeba dužna su odrediti i primjenjivati maloprodajne cijene po jedinici mjere, tako da najviši nivo maloprodajne cijene ne može prelaziti iznos od četiri KM po kilogramu. Maloprodajna cijena za bilo koje pakovanje hljeba utvrđuje se proporcionalno njegovoj stvarnoj neto masi. To znači da cijena hljeba od 1 kg ne može biti veća od 4 KM, a od 500 grama ne može biti veća od 2 KM. Ove cijene uključuju porez na dodanu vrijednost.

Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda, a Odluka se primjenjuje 60 dana od dana stupanja na snagu.

Kako je obrazložio predlagač, razmatranju mjera za stabilizaciju cijena pšeničnog hljeba na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine pristupilo se s ciljem zaštite životnog standarda građana i ublažavanja inflatornih pritisaka na osnovne životne namirnice, a posebno imajući u vidu značaj hljeba kao jedne od ključnih stavki u potrošačkoj korpi građana.

Također, predlagač navodi i da se kontinuirani rast cijena energenata u posljednjem periodu značajno odrazio na povećanje troškova proizvodnje u pekarskoj industriji, što se direktno reflektovalo i na maloprodajne cijene hljeba. Ističe se da ova mjera ima za cilj kratkoročno ublažavanje rasta cijena hljeba i očuvanje kupovne moći građana, te da je nastala kao rezultat usaglašavanja stavova između Federalnog ministarstva trgovine i privrednog sektora čime se nastoji potaknuti stabilnosti tržišta i zaštita socijalne i ekonomske sigurnosti građana.

Vlada Federacije BiH je danas izmjenila i Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode. Ovom izmjenom se produžuju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena sa 120 na 150 dana. Predlagač navodi da je ova mjera doprinijela zaštiti potrošača od naglih promjena cijena, stoga je i predloženo njeno produženje.