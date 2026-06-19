Za projekte upravljanja otpadom u FBiH planirano 645.000 KM

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u saradnji s operaterima sistema EKOPAK i ZEOS eko-sistem, organizovalo je prezentaciju o temi sufinansiranja projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama.

Cilj prezentacije bio je uspostaviti otvoreniju i transparentniju komunikaciju između Ministarstva, operatera sistema, nižih nivoa vlasti i javnih komunalnih preduzeća, ali i predstaviti mogućnosti podrške projektima koji doprinose razvoju savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je od velikog značaja da kantoni i lokalne zajednice kandiduju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i boljim uslovima života građana.

„Naš cilj je osigurati efikasan i svima dostupan sistem podrške projektima upravljanja otpadom. Kroz saradnju sa operaterima sistema želimo omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će unaprijediti infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada, ali i doprinijeti uređenju javnog prostora i razvoju lokalnih zajednica“, kazala je ministrica Pozder.

Tokom prezentacije predstavljen je plan sufinansiranja projekata koji se odnose na uspostavljanje i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog, električnog i elektronskog otpada na području Federacije BiH.

Nakon poziva upućenog kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prikupljeni su i analizirani projektni prijedlozi iz oblasti upravljanja otpadom. Evaluacija je rađena na osnovu spremnosti projektne dokumentacije, traženih sredstava, broja korisnika, vidljivosti projekta i njegovog doprinosa uređenju javnog prostora.

Iz Ministarstva navode da su tražena sredstva znatno veća od mogućnosti sufinansiranja, a nakon provedenog procesa Federalno ministarstvo okoliša i turizma, EKOPAK i ZEOS pripremili su zajednički prijedlog sufinansiranja projekata u ukupnom iznosu od 645.000 KM.

Prezentaciji su prisustvovali ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona Mate Lončar, gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, načelnik Kupresa Danko Jurič, načelnik Odžaka Anes Omanović, kao i brojni predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz Federacije BiH.

Predstavnici EKOPAK-a i ZEOS-a naglasili su da se prvi put u 14 godina rada organizuje ovakav oblik prezentacije i direktnog razgovora s lokalnim zajednicama i partnerima. Predstavljeni su prijedlozi podrške projektima javnih komunalnih preduzeća, uz pojašnjenje da sredstva koja se ulažu putem operatera sistema predstavljaju dodatna ulaganja ostvarena kroz njihov redovan rad i zakonske obaveze.

Posebno je istaknuto da EKOPAK i ZEOS nisu donatori, nego operateri sistema koji djeluju u skladu s važećim pravilnicima za ambalažni, električni i elektronski otpad, te dozvolama koje izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

„Operateri imaju redovno sufinansiranje projekata na osnovu učinka i ostvarenih ciljeva unutar lokalnih zajednica, a jučerašnji sastanak imao je za cilj da potakne i one koji ostvaruju manje rezultate, da se snažnije uključe, da im se da podrška i da se smanji pritisak na neke od najopterećenijih deponija poput one u Mostaru“, navode iz Ministarstva.

Učesnici su ocijenili da ovakav model saradnje predstavlja važan korak ka jačanju sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH, povećanju stope reciklaže i stvaranju čistijeg i uređenijeg okoliša za građane, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.