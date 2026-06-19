S UNESCO foruma u Ravnom poručeno: Suradnja institucija, znanosti i mladih ključ je očuvanja svjetske baštine

Ravno je danas bilo središte razgovora o zaštiti prirodne i kulturne baštine, ugostivši UNESCO Forum pod nazivom „Održiva zaštita svjetske baštine i okoliša u Bosni i Hercegovini“.

Događaj je održan u Hotelu Stanica Ravno u organizaciji Javne ustanove „Vjetrenica“ Ravno i UNESCO-a, u okviru projekta usmjerenog na podizanje svijesti o zaštiti okoliša i svjetske baštine u Bosni i Hercegovini.

Forum je okupio predstavnike institucija svih razina vlasti, akademske zajednice, stručnjake iz područja zaštite prirode i kulturne baštine, nevladine organizacije te mlade, s ciljem razmjene iskustava i jačanja suradnje na očuvanju vrijednih prirodnih i kulturnih lokaliteta.

Na samom početku sudionicima su se obratili ravnatelj Javne ustanove „Vjetrenica“ Davor Baković, glavna tajnica Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur Veselinović, predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma Stjepan Matić te šef Ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.

U svojim obraćanjima istaknuli su važnost špilje Vjetrenice kao jednog od najvrjednijih prirodnih fenomena Bosne i Hercegovine te njezino međunarodno značenje nakon upisa na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.

Naglasili su kako zaštita ovakvih lokaliteta zahtijeva trajnu suradnju institucija, znanstvene zajednice i lokalnog stanovništva, ali i kontinuirano ulaganje u edukaciju, istraživanja i održivo upravljanje prirodnim resursima.

Posebno je istaknuto kako Vjetrenica nije samo simbol pr