Robert Dacešin i 11 svjetskih travel blogera posjetilo UNESCO-vu baštinu špilju Vjetrenica

U sklopu projekta “Discovering Bosnia & Herzegovina”, UNESCO lokalitet Vjetrenica imao je čast ugostiti bosanskohercegovačkog putopisca i travel blogera Roberta Dacešina te 11 renomiranih travel blogera iz različitih dijelova svijeta, čije sadržaje na društvenim mrežama prati višemilionska publika.

Tokom posjete gosti su imali priliku upoznati jedinstvene prirodne vrijednosti pećine Vjetrenice, njenu izuzetnu bioraznolikost, impresivne pećinske ukrase te bogatu prirodnu i naučnu baštinu zbog koje je Vjetrenica uvrštena na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine. Uz obilazak pećine predstavljene su i vrijednosti Zaštićenog krajolika Vjetrenica – Popovo polje, jednog od najvrijednijih kraških područja u Bosni i Hercegovini, koje se ističe izuzetnom geološkom, hidrološkom i biološkom raznolikošću.