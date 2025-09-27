Robert Dacešin pokazao kako izgleda najčudniji WC na svijetu

Švicarska, poznata po inovacijama i održivim rješenjima, ponovo je privukla pažnju javnosti neobičnim ekološkim rješenjem – WC-om koji ne koristi vodu.

Bosanskohercegovački putopisac i pustolov Robert Dacešin tokom svoje posjete švicarskim Alpama otkrio je ovaj nesvakidašnji toaletni sistem i podijelio svoje iskustvo. Kako je objasnio, nakon upotrebe dovoljno je ubaciti jednu ili dvije kašike piljevine, čime se postiže prirodan proces razgradnje bez potrebe za vodom i septičkim jamama.

„Cijeli sistem je stopostotno prirodan, bez zagađenja i potpuno održiv“, istakao je Dacešin, dodavši da ga je jednostavnost, ali i učinkovitost ovog rješenja, posebno iznenadila.

Ovakav pristup pokazuje kako inovacije u svakodnevnim životnim potrebama mogu doprinijeti ekologiji i zaštiti okoliša, a Švicarska još jednom potvrđuje reputaciju zemlje koja je ispred vremena kada je riječ o održivosti.