Švicarci spasili državljanina BiH sa litice pa ga uhapsili

Švicarska kantonalna policija istražuje neuobičajen slučaj dvojice muškaraca koje je u utorak naveče spasila služba za vanredne situacije Rega, a koji su naknadno identificirani kao osumnjičeni provalnici.

Kako prenose švicarski mediji, pozivi za pomoć stigli su nešto poslije 18 sati s nepristupačnog terena iznad stanice žičare Šlatli, u blizini mjesta Štosban. Na teren su odmah upućeni policijski službenici kantona Švic i spasilački tim Rega, koji je uz pomoć helikoptera i kablovskog vitla izvukao dvojicu muškaraca iz opasne zone.

No, akcija spašavanja ubrzo je dobila neočekivan nastavak. Istražitelji su utvrdili da su upravo spašeni muškarci osumnjičeni za provalu u prodavnicu oružja u Muotatalu, počinjenu u noći između 29. i 30. septembra.

Jedan od njih, 25-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Francuskoj, boravio je u Švicarskoj ilegalno i već mu je ranije izdat nalog za deportaciju. On je uhapšen odmah nakon što je prepoznat.

Drugi muškarac je povrijeđen tokom bijega i prevezen je helikopterom u bolnicu, a njegov identitet još uvijek nije potvrđen.

Kantonalna policija kantona Švic, zajedno s javnim tužilaštvom, provodi istragu kako bi utvrdila da li su osumnjičeni povezani i s drugim krivičnim djelima počinjenim u tom području u posljednje vrijeme.