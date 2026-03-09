Evakuisani prvi državljani BiH sa Bliskog istoka putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, potvrđeno je nakon što je realizovana prva organizovana repatrijacija građana Bosne i Hercegovine iz ovog regiona. U koordinaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH jučer je iz Omana, iz glavnog grada Muskata, evakuisano 13 državljana Bosne i Hercegovine koji su prevezeni u Bukurešt u Rumuniji.

Evakuacija je realizovana nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka. Ministarstvo sigurnosti BiH potom je, preko Operativno-komunikacijskog centra BiH-112, aktiviralo ovaj mehanizam i uputilo zahtjev za podršku Koordinacionom centru za odgovor na vanredne situacije Evropske komisije.

Nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite EU uspostavljena je operativna komunikacija sa evropskim koordinacionim centrom, kao i sa operativnim kontakt tačkama država članica Evropske unije koje organizuju repatrijacione letove iz zemalja Bliskog istoka. Dobijene informacije i kontakti proslijeđeni su Ministarstvu vanjskih poslova BiH koje je nastavilo komunikaciju sa partnerskim državama kako bi se državljani Bosne i Hercegovine mogli uključiti na raspoložive letove za povratak u Evropu.

U okviru narednih aktivnosti planiran je i repatrijacioni let iz Rijada za Varšavu 11. marta 2026. godine. Do sada se za ovaj let prijavilo 11 državljana Bosne i Hercegovine koji žele napustiti područje Bliskog istoka.

Istovremeno, Operativno-komunikacijski centar BiH-112 nalazi se u stalnoj razmjeni informacija sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i kriznim timom ovog ministarstva kako bi se dobili precizni podaci o broju državljana Bosne i Hercegovine koji su se putem diplomatsko-konzularnih predstavništava prijavili za povratak.

Evakuisani prvi državljani BiH sa Bliskog istoka putem Mehanizma civilne zaštite EU predstavljaju početak šireg procesa organizovane repatrijacije, a aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH nastavljaju se u saradnji sa evropskim institucijama i partnerskim državama kako bi se omogućio povratak i ostalih građana Bosne i Hercegovine koji se nalaze u ovom regionu.