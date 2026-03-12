Dio turističkih putovanja iz BiH prema Bliskom istoku preventivno otkazan

Sigurnosna situacija na Bliskom istoku za sada nije dovela do masovnih otkazivanja turističkih putovanja iz Bosne i Hercegovine prema tom regionu, ali turističke agencije bilježe povećan oprez među putnicima, dok su neka planirana putovanja preventivno obustavljena.

Prema informacijama iz turističkih agencija, do sada nije zabilježen veći broj otkazivanja aranžmana, ali su pojedine agencije iz predostrožnosti privremeno obustavile pojedine polaske, posebno prema Dubaiju, dok se sigurnosna situacija ne stabilizuje. Ističu da se oprez putnika najčešće vidi kroz dodatne upite o sigurnosti i mogućim promjenama planova putovanja.

Ratna dešavanja odražavaju se i na avio-saobraćaj, prije svega kroz izmjene satnica i ruta letova. Aviokompanije prilagođavaju rasporede letenja, dok turističke agencije redovno komuniciraju s partnerima i prevoznicima kako bi putnicima osigurale pravovremene informacije i organizovale povratak u slučaju promjena.

Putnicima koji izraze zabrinutost ili žele promijeniti plan putovanja agencije nude alternativne destinacije, najčešće u evropskim gradovima. Kao zamjena se najčešće biraju Pariz, Rim, Barcelona, Amsterdam ili Istanbul, a bilježi se i veći interes za destinacije u Španiji, Portugalu i Italiji.

Iz turističkog sektora navode da je u ovom trenutku teško procijeniti dugoročne posljedice na turistička kretanja. Moguće je da će dio putnika privremeno odgoditi putovanja ili se odlučiti za bliže i sigurnije destinacije, ali se očekuje da bi se interes za putovanja na Bliski istok mogao relativno brzo oporaviti nakon stabilizacije prilika.

Stručnjaci iz turističke industrije upozoravaju i da aktuelni sukob predstavlja ozbiljan poremećaj za turistički i zračni promet, jer u situacijama ratnih dešavanja često dolazi do otkazivanja letova i promjena rasporeda. U takvim okolnostima aviokompanije su dužne putnicima vratiti novac za otkazane letove, ali dodatne kompenzacije uglavnom nisu obavezne.

U turističkom sektoru ističu i da Bosna i Hercegovina još nema u potpunosti usklađen pravni okvir sa evropskim standardima zaštite putnika, zbog čega su prava potrošača u pojedinim situacijama slabije definisana nego u državama Evropske unije.