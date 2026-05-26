Američka vojska ponovo napala Iran, gađani raketni položaji i vojna plovila

Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu, a prema navodima američke Centralne komande, meta su bili raketni položaji i vojna plovila za koja Washington tvrdi da predstavljaju prijetnju američkim snagama u regiji.

Iz SAD-a navode da su akcije izvedene u okviru zaštite američkih vojnika i brodova u području Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte u svijetu.

Napadi dolaze u trenutku povećanih tenzija između Washingtona i Teherana, uprkos pokušajima diplomatskog smirivanja situacije na Bliskom istoku. Iranske vlasti poručile su da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju teritoriju.