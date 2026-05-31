Iran neće prihvatiti sporazum sa SAD-om bez potpunih garancija svojih prava

Iran neće odobriti nijedan sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama dok ne bude siguran da su prava iranskog naroda u potpunosti zaštićena, izjavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Galibaf, koji predvodi teheranski tim u pregovorima s Washingtonom.

“Nećemo odobriti nikakav sporazum dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda u potpunosti zajamčena”, rekao je Galibaf u videosnimku emitovanom na državnoj televiziji.

Iako se posljednjih dana činilo da su dvije zemlje bliže mogućem dogovoru, New York Times je u subotu objavio da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i Teheranu poslao novu verziju teksta sporazuma.

Prema navodima portala Axios, Trump traži čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, među kojima je i sudbina iranskog nuklearnog materijala.

Iran smatra da su ukidanje američkih sankcija i odmrzavanje zamrznute iranske imovine među ključnim pravima Teherana, koja moraju biti zagarantovana u svakom sporazumu postignutom sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Oni koji se bore u diplomatskoj areni ne vjeruju riječima ni obećanjima neprijatelja”, rekao je u nedjelju Galibaf.

Od početka rata Iran održava strogu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, ključnom pomorskom rutom za globalni transport ugljikovodika, te tvrdi da će tako i nastaviti. Zbog toga su Sjedinjene Američke Države od 13. aprila uvele pomorsku blokadu luka i obale.