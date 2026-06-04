SAD podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u BiH

Američki državni sekretar Marco Rubio govorio je o situaciji u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju kandidata iz Italije za novog visokog predstavnika u BiH.

Rubio je, odgovarajući na pitanja republikanskog zastupnika Keitha Selfa o proširenju NATO-a, stanju na Kosovu i ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, poručio da Washington ostaje aktivno uključen u pitanja koja se tiču stabilnosti Zapadnog Balkana.

Kako je naveo, postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg će SAD podržati, a riječ je o italijanskom diplomati za kojeg smatraju da može doprinijeti stabilnosti na toj poziciji.

Rubio je istakao i da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene očuvanju mira i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Naglasio je da Washington ne želi vidjeti bilo kakav novi sukob, podjele, secesionističke poteze ili procese koji bi mogli izazvati dodatnu destabilizaciju.

Njegova izjava dolazi u vrijeme kada se u Sarajevu održava dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje nasljednika trenutnog visokog predstavnika.

Iako Rubio nije naveo puno ime kandidata, pretpostavlja se da se njegova izjava odnosi na Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomatu. Uz njega, među kandidatima koji su se spominjali pred članicama Upravnog odbora PIC-a nalazili su se i Rene Troccaz i William Ruger.

Ipak, pitanje novog visokog predstavnika nije jedina tema o kojoj se razgovara iza zatvorenih vrata. Prema ranijim informacijama, značajan dio rasprave odnosi se na budućnost OHR-a, njegov mandat, mogućnost korištenja Bonskih ovlasti i obim intervencija u političke procese u Bosni i Hercegovini.

Stavovi Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja o budućnosti OHR-a nisu u potpunosti usklađeni. Dok Washington sve više naglašava potrebu za tranzicijom i rješavanjem ključnih pitanja, evropske zemlje smatraju da za zatvaranje OHR-a još nisu ispunjeni uslovi, posebno zbog političke nestabilnosti i neriješenih pitanja u BiH.

Zbog toga će stvarni pravac djelovanja novog visokog predstavnika zavisiti od dogovora unutar PIC-a, ali i od odnosa velikih sila prema ulozi OHR-a u narednom periodu.