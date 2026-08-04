BiH ima najniži BDP po stanovniku u regionu

BDP po stanovniku u BiH iznosi 10.700 dolara, zbog čega se Bosna i Hercegovina nalazi na posljednjem mjestu među posmatranim zemljama Balkana i jugoistočne Evrope, pokazuju podaci Međunarodnog monetarnog fonda.

Prema projekcijama iz izvještaja World Economic Outlook, BiH zaostaje i za Sjevernom Makedonijom, čiji nominalni BDP po stanovniku iznosi 11.970 dolara, kao i za Albanijom sa 12.490 dolara.

Najveći nominalni BDP po stanovniku u regionu ima Slovenija, 40.630 dolara, što je gotovo četiri puta više nego u Bosni i Hercegovini. Slijedi Hrvatska sa 30.030 dolara, dok je Grčka na trećem mjestu sa 29.696 dolara po stanovniku.