Tuzla uz Zmajeve: Na Trgu slobode zajedničko gledanje utakmice BiH protiv SAD-a

Tuzla će u noći sa 1. na 2. juli ponovo biti uz Zmajeve, jer je na Trgu slobode najavljeno zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Iz Turističke zajednice Grada Tuzla pozvali su građane da zajedno prate jedan od najvažnijih mečeva naše reprezentacije na ovom prvenstvu. Početak prijenosa najavljen je za 02:00 sata, a okupljanje će biti organizovano na Trgu slobode u Tuzli.

“Neka Tuzla ponovo pokaže kako se bodre naši reprezentativci. Ispunimo Trg slobode dobrim raspoloženjem, pjesmom, zastavama i navijačkim duhom. Dobro nam došli. Svi za Bosnu i Hercegovinu”, saopćili su iz Turističke zajednice Grada Tuzla.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv SAD-a igra utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva, što znači da popravnog više nema. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje, dok poražena selekcija završava nastup na Mundijalu.

Utakmica se igra 1. jula po lokalnom vremenu u Santa Clari, dok će zbog vremenske razlike navijači u Bosni i Hercegovini susret pratiti 2. jula od 02:00 sata. Iako je riječ o terminu duboko u noći, očekuje se da će i ovog puta veliki broj navijača pružiti podršku Zmajevima.

Tuzla je i ranije pokazala snažnu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a Trg slobode je tokom velikih sportskih događaja često mjesto okupljanja navijača, pjesme i zajedničke emocije. Organizatori poručuju da je ovo prilika da se još jednom pošalje lijepa slika iz Tuzle i pokaže koliko Zmajevi znače navijačima.

Meč BiH protiv SAD-a bit će jedan od najpraćenijih sportskih događaja za bh. javnost, a plasman u narednu rundu predstavljao bi veliki uspjeh za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.