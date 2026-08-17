Propao rok za dogovor SAD-a i Irana, Teheran se navodno priprema za širi sukob

Rok od 60 dana predviđen memorandumom koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je bez konačnog dogovora o okončanju sukoba, dok izvještaji ukazuju na to da je Teheran protekli period istovremeno koristio za jačanje vojnih kapaciteta.

Prema navodima iranskih i arapskih zvaničnika koje citira The Wall Street Journal, tvrdolinijaški dio iranskog rukovodstva pregovore nije posmatrao kao siguran put prema miru, već kao period u kojem je bilo moguće pripremiti zemlju za eventualnu širu eskalaciju.

Tokom posljednja dva mjeseca povećane su ovlasti Islamske revolucionarne garde, na ključne pozicije postavljeni su iskusni vojni kadrovi, proširene su kontraobavještajne aktivnosti, a ubrzana je i proizvodnja projektila i dronova.

Posebna pažnja, prema istim izvorima, usmjerena je na Hormuški moreuz i Crveno more, dok su arapske obavještajne službe navodno zabilježile intenzivniju komunikaciju Irana sa savezničkim grupama u Jemenu i Iraku.

Istovremeno, unutar iranskog rukovodstva postoje različiti pristupi. Pragmatičniji zvaničnici, uključujući predsjednika Masuda Pezeshkiana, upozoravali su da je potreban sporazum kojim bi se okončao rat i ublažile sankcije, kako bi se spriječilo dalje pogoršanje ekonomske situacije.

Memorandum potpisan 17. juna predviđao je ublažavanje sankcija Iranu, mogućnost prodaje nafte i pristup zamrznutim sredstvima, dok je Teheran zauzvrat trebao otvoriti Hormuški moreuz za pomorski saobraćaj i nastaviti pregovore o nuklearnom programu.

Međutim, prema izvještaju, samo nekoliko sedmica kasnije uslijedili su novi napadi na plovila, dok je Revolucionarna garda istovremeno intenzivirala saradnju sa savezničkim grupama u Iraku, Jemenu i Libanu.

Napetosti su nastavile rasti i tokom augusta. Iran je, prema navodima iz izvještaja, nastavio napade na američke i regionalne ciljeve, dok su pojedini iranski zvaničnici javno govorili da je period zatišja iskorišten za jačanje raketnih kapaciteta i povećanje njihove preciznosti.

U pozadini svega ostaje duboko nepovjerenje između Washingtona i Teherana. Pojedini iranski zvaničnici trenutnu fazu opisuju kao privremeno zatišje, uz procjenu da bi pregovori mogli predstavljati samo pauzu prije nove faze sukoba.