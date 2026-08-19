Bosanka osvojila 2 miliona dolara u Americi

Bosanka osvojila 2 miliona dolara na Powerball lutriji u američkoj saveznoj državi Massachusetts, a dio novca planira potrošiti na kupovinu kuće u Bosni i Hercegovini.

Sretna dobitnica je Almasa Čajić iz Lynna, koja je listić kupila u prodavnici Robinson News Convenience u Maldenu. Prodajno mjesto na kojem je kupljen dobitni listić dobit će bonus od 20.000 dolara.

Čajić je pogodila prvih pet izvučenih brojeva, što joj je donijelo nagradu od milion dolara. Međutim, zahvaljujući dodatnoj uplati od jednog dolara za opciju Power Play, njen dobitak je udvostručen na dva miliona dolara.

Za osvajanje glavnog Powerball jackpota potrebno je, osim pet osnovnih brojeva, pogoditi i dodatni Powerball broj.

Dobitak od dva miliona dolara, prije obračuna poreza, Čajić je preuzela u sjedištu Lutrije Massachusettsa u Dorchesteru.

Kako je kazala predstavnicima lutrije, novac planira uložiti u nekretnine. Jednu kuću želi kupiti u Massachusettsu, dok će druga biti u Bosni i Hercegovini.

Priča o tome kako je Bosanka osvojila 2 miliona dolara privukla je pažnju i zbog činjenice da je isto izvlačenje donijelo jedan od najvećih Powerball dobitaka u historiji. Jackpot vrijedan 1,04 milijarde dolara osvojen je u Illinoisu.

Dobitni listići vrijedni po milion dolara prodani su i u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Sjevernoj Karolini.