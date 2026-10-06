/VIDEO/ Koji su događaji obilježili šesti dan oktobra?

Koji su događaji obilježili šesti dan oktobra?

Opći izbori 2026. – Bećirović, Filipović i Cvijanović i dalje u vodstvu

Prošlo je dva dana od izbora, građani Tuzle podijeljenih mišljenja

Veliki radovi i gužve na južnoj saobraćajnici u Tuzli

Pobjeda karaktera: Zmajevi srušili Poljsku na Bilinom polju

Prema novom presjeku CIK-a BiH, Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović i dalje su u vodstvu u utrkama za članove Predsjedništva BiH. Rezultati na svim nivoima vlasti i dalje su preliminarni.

Dva dana nakon Općih izbora, građani Tuzle i dalje komentarišu izborne rezultate, a mišljenja o održanim izborima su različita.

U Tuzli su počeli radovi na sanaciji jednog od najopterećenijih dijelova Južne saobraćajnice, zbog čega su zabilježene gužve i izmjene režima saobraćaja. Završetak radova očekuje se za oko 15 dana.

Zavod za javno zdravstvo FBiH privremeno je obustavio distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača Bul Bio, nakon informacija o neželjenim reakcijama u Hrvatskoj. Mjera je preventivna i trajat će do završetka dodatne istrage.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH saopćila je da su sve serije ove vakcine interventno uvezene tokom 2026. godine prošle posebnu kontrolu kvaliteta i da su rezultati bili zadovoljavajući. Agencija nastavlja pratiti situaciju.

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv Maida Habibovića, koji se tereti za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te krivično djelo iz oblasti oružja. Nakon potvrđivanja optužnice, produžen mu je pritvor.

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Dušana Lazića, koji se tereti za psihičko nasilje i spolno uznemiravanje dvije žene iz Tuzle. Prema optužnici, slao im je neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, a pritvor mu je produžen.

Tokom jučerašnjeg dana na području Tuzlanskog kantona zabilježeno je više požara, na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije. Najviše štete pričinjeno je na vikendici u Ratkovićima kod Čelića.

Udruženje „Amica Educa“ u subotu u Tuzli organizuje događaj povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, posvećen mentalnom zdravlju mladih. Bit će predstavljen priručnik „Korak bliže sebi“ i održana interaktivna izložba o emocijama, stresu i brizi o sebi.

Na Trgu slobode u Tuzli sutra će biti održan deveti Sajam 65+, koji okuplja izlagače sa proizvodima i uslugama namijenjenim starijim osobama. Program će trajati od 12 do 15 sati.

U Sarajevu je danas u 87. godini preminula bosanskohercegovačka književnica i pjesnikinja Bisera Alikadić. Iza sebe je ostavila bogat književni opus, uključujući poeziju, romane i književnost za djecu i mlade.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Poljsku na Bilinom polju rezultatom 1:0 i nastavila uspješan niz u Ligi nacija. Pobjedu je u završnici utakmice donio Ivan Bašić pogotkom iz jedanaesterca.

Hrvatska večeras na rasprodanom Poljudu dočekuje Španiju u četvrtom kolu Lige nacija. Susret počinje u 20:45, a Hrvatska traži reakciju nakon poraza od Engleske.