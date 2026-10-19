/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 19. oktobar

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Foto: Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, donosimo pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 19. oktobar:

*** Sud Bosne i Hercegovine sutra će izreći prvostepenu presudu bivšem direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću, optuženom za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.
*** Vijeće ministara BiH sutra će na vanrednoj telefonskoj sjednici razmatrati davanje saglasnosti za glasanje državljana Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine.
*** Bivša rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić prvostepeno je osuđena na godinu zatvora zbog krivotvorenja službenih isprava na visokoškolskoj ustanovi u Cazinu.
*** Na biračkom mjestu u Bukviku, u Brčko distriktu, ponovljeno je glasanje na Općim izborima, a svoje biračko pravo iskoristila su 183 birača.
*** Tuzlanski kanton osigurao je 100 hiljada KM za sufinansiranje izgradnje najmanje četiri nove punionice za električna vozila, a uskoro se očekuje raspisivanje javnog poziva.
*** Povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka dojke, Udruženje „Žena Tuzle“ organizovalo je 200 besplatnih mamografskih pregleda koji se provode od 18. do 21. oktobra.
*** Za jubilarno 10. izdanje Tuzlanskog maratona, koje će biti održano 25. oktobra, otvoreno je dodatnih 100 mjesta za učesnike.
*** U Tuzli će sutra biti promovisan stručni priručnik „Ugljeno-grafitne četkice u inženjerskoj praksi“, autora Derviša Čičke.
*** Košarkaši Slobode Energoinvest sutra od 18 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuju TFT iz Skoplja u prvom kolu nove sezone ABA 2 lige.

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