Minka Kreho imenovana za predsjednicu Suda Bosne i Hercegovine

Ali Huremović
Minka Kreho imenovana za predsjednicu Suda Bosne i Hercegovine

Minka Kreho imenovana je za predsjednicu Suda Bosne i Hercegovine, odlučilo je danas Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) na sjednici održanoj u Sarajevu.

Osim imenovanja na čelo Suda BiH, donesene su odluke o popunjavanju još tri rukovodeće pozicije u pravosudnim institucijama.

Odluke su donesene drugog dana sjednice VSTV-a BiH, koja je održana 28. i 29. oktobra, a obuhvataju imenovanja na državnom nivou, u Brčko distriktu i Republici Srpskoj.

Minka Kreho na čelu Suda BiH, imenovani i drugi pravosudni zvaničnici

Za predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine imenovan je Vuk Lučić.

Na nivou Republike Srpske, Marijana Vitomir imenovana je za zamjenicu glavnog okružnog javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, dok je Gordana Šalvarica imenovana za zamjenicu glavnog okružnog javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Iz VSTV-a BiH saopćeno je da su prilikom donošenja odluka razmatrani stručnost kandidata, radno iskustvo, dosadašnji rezultati, profesionalni ugled i sposobnost nepristrasnog, savjesnog i odgovornog obavljanja pravosudnih funkcija.

Posebna pažnja posvećena je i iskustvu na rukovodećim poslovima, odnosima s radnim kolegama te ponašanju kandidata izvan profesionalnog okruženja.

Prilikom imenovanja VSTV BiH primjenjuje ustavne odredbe koje se odnose na ravnopravnost i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i na ravnomjernu zastupljenost spolova.

Današnjom odlukom Minka Kreho imenovana je na jednu od najvažnijih rukovodećih funkcija u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.

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