Girls’ Day u Tuzli danas okuplja djevojke zainteresovane za tehnologiju i nauku

Girls’ Day u Tuzli danas će okupiti djevojke i mlade žene zainteresovane za robotiku, programiranje, automatizaciju i druge oblasti nauke i tehnologije. Deveto izdanje ove manifestacije bit će održano u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, od 9:30 do 14:30 sati, u organizaciji Fondacije za inovacije, tehnologiju i transfer znanja (FITT).

Događaj je namijenjen djevojkama od 15 do 26 godina, prvenstveno učenicama srednjih škola i studenticama, s ciljem približavanja STEM oblasti i predstavljanja mogućnosti obrazovanja i profesionalnog razvoja u tehnološkom sektoru.

Program počinje panel diskusijom pod nazivom „STEMe na temu: Žene koje oblikuju budućnost“, tokom koje će uspješne žene iz STEM oblasti govoriti o svojim profesionalnim iskustvima, izazovima s kojima su se susretale i uspjesima koje su ostvarile. Učesnice će imati priliku postavljati pitanja i razgovarati s panelisticama.

Girls’ Day u Tuzli donosi četiri praktične radionice

Drugi dio manifestacije posvećen je praktičnom radu kroz STEM zone pod nazivom „Izaberi svoju avanturu!“, u kojima će učesnice moći odabrati jednu od četiri radionice.

Radionica „App Lab: Tvoja ideja, tvoja aplikacija“ omogućit će djevojkama da naprave prve korake u razvoju igrica ili aplikacija, bez potrebe za prethodnim poznavanjem programiranja.

Kroz radionicu „Arduino: Kad kod pokrene svijet“ upoznat će se s osnovama elektronike i programiranja, koristeći LED diode i senzore, dok će „Digitalne detektivke“ ponuditi iskustvo rješavanja šifri kroz mini CTF igru, osnove programskog jezika Python i upoznavanje s poslovima iz oblasti informacijske sigurnosti.

Četvrta radionica, „Karijera: Moj put, moja pravila“, bit će posvećena izboru obrazovanja, razvoju karijere, prvim poslovnim iskustvima i poduzetničkom razmišljanju.

Manifestacija Girls’ Day u Tuzli održava se uz podršku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla, a među partnerima su BH Futures Foundation, Njemački centar za robotiku i Udruženje mladih „Link“.