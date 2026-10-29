DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete svijet oko nas?

RTV SLON
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DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete svijet oko nas? Nagrada ove sedmice je Digitalna šolja za mjerenje

DNEVNI KVIZ - četvrtak 29.10.2026. - Koliko poznajete svijet oko nas?

Igrajte Dnevni kviz od ponedjeljka do petka i osvojite nagradu! Svaki odigrani kviz donosi novu šansu za sedmičnu nagradu (kućanski aparat) koju izvlačimo petkom. Broj odigranih kvizova nije ograničen, a možete igrati i kvizove koje ste propustili.
Nagrade dostavljamo brzom poštom na teritorije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Obavještenja dobitnicima nagrada dostavljamo putem e-mail adrese koja neće biti objavljena javno. PRAVILA KVIZA


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