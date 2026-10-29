Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Ali Huremović
Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Servisne informacije za Tuzlu na datum 29.10.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Požarnica, Rukice, Kukarići, Bojići, Jovanovići i Trakilovići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je osam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 243 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Tuzla servis: Rođeno je sedam beba

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je šest beba

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Vijesti

Servisne informacije za Tuzlu na 23. oktobar

Vijesti

Prvi rođendan bez Vedrane Rudan: Glas koji nije pristajao na šutnju

Vijesti

Međunarodni dan brige i podrške: Ko brine o onima koji brinu?

Vijesti

Na današnji dan rođen Franjo Leder, umjetnik koji je oblikovao izgled Tuzle

Magazin

Nije samo bijeli luk: Ove namirnice jačaju imunitet tokom hladnijih dana

Istaknuto

Luksuzni voz kroz BiH: Putovanje košta najmanje 23.600 eura

Učitati više